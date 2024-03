O Flamengo não precisa virar SAF para erguer seu estádio, como quer Landim

Apesar disso, Landim tenta convencer os sócios do clube que construir um estádio próprio afetaria as receitas e a competitividade do Flamengo e que a melhor maneira de financiar esse projeto seria abrir mão de parte do controle do futebol do clube, transformando-o em SAF e vendendo uma parcela minoritária a um investidor.

Deve chegar nos próximos dias ao Conselho Deliberativo, como revelou o site Mundo Rubro Negro, uma proposta de emenda assinada pelo primo e vice-presidente de Patrimônio de Landim, Arthur Rocha, que regulamenta o processo de transformação do clube em SAF. A intenção de Rocha, declaradamente, seria dificultar o processo, criando um quórum mínimo para aprovação na Assembleia Geral.

Só que, como efeito colateral, a emenda tira a possibilidade de o Conselho Deliberativo opinar sobre o eventual projeto e colocar regras e restrições para o funcionamento da SAF - como por exemplo impedir que atuais dirigentes do clube assumam cargos na administração da Sociedade Anônima do Futebol.

Como o próprio Landim declarou em 2019, a boa ou má gestão independe do formato. Os percalços da SAF do Vasco não se diferenciam muito dos do clube social nas últimas décadas. A SAF do Botafogo promove uma ciranda de técnicos de deixar inveja a várias associações. As taças das atuais Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil estão na sala de troféus de associações com orçamentos bem inferiores ao Flamengo - cujo futebol está nas mãos de um dirigente amador que usou as instalações do clube para apresentar versão posteriormente desmentida por imagens sobre a agressão a um torcedor e não recebeu nenhuma sanção por isso.

O Flamengo pode e deve construir seu estádio próprio e, se realmente tem a possibilidade de comprar o terreno do Gasômetro, deve aproveitá-la. Mas tem robustez financeira suficiente para fazê-lo sem precisar constar nas tabelas da CBF como SAF Flamengo. O argumento de que criar uma SAF seria alternativa preferível a constituir uma parceria específica para o estádio, porque isso significa ter que dividir receitas futuras, e desafia a lógica e a matemática.

Mas talvez seja uma "conta de padeiro", como a que Landim já alegou ter feito para apresentar ao Conselho Deliberativo a fantasiosa versão de que os títulos dos sócios passariam do valor atual de R$ 20 mil para cerca de R$ 500 mil.