Vasco fez questão de fazer um papelão no maior palco, o Maracanã

É mais do que questionável o trabalho desenvolvido pela 777, dona de 70% do futebol vascaíno. Não faltam no elenco jogadores de nível do Vasco pré-SAF, aquele sem dinheiro e com times ruins.

Classificação e jogos Carioca

Se escapou do rebaixamento há cerca de três meses, o Vasco da Gama já preocupa o torcedor. Quem hoje seria capaz de apostar em campanha longe do Z4? Tenso.