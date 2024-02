Fla-Flu com 2 últimos campeões da Libertadores, inimaginável há alguns anos

Flamengo e Fluminense se enfrentarão neste domingo no Maracanã. Será o primeiro Fla-Flu do ano após uma temporada repleta de duelos entre os rivais, que ganharam as duas últimas edições da Copa Libertadores, algo inimaginável há alguns anos.

De 2020 para cá são 10 vitórias do Fluminense, oito do Flamengo e seis empates. Os tricolores chegaram a vencer quatro clássicos consecutivos entre 2021 e 2022.

Já os rubro-negros não conseguem triunfar pelo menos por dois duelos seguidos desde 2020. Naquele ano chegaram a vencer três confrontos em sequência, nas finais do Estadual e na Série A.