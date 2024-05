Palmeiras joga mal, mas vence: lutar até o fim tem sido rara virtude

Desde o início do campeonato brasileiro o Palmeiras fez seis jogos, quatro pela Série A, um pela Libertadores e um na Copa do Brasil. A estreia no mata-mata nacional foi com mais uma vitória no lance derradeiro.

O bicampeão brasileiro e tri paulista não vem atuando bem. Suas duas últimas vitórias foram emocionantes pelas circunstâncias, mas com desempenho bem aquém do que o mesmo time já apresentou.

Na virada sobre o Independiente Del Valle o primeiro tempo foi péssimo, compensado pela incrível reação nos 45 minutos finais. Fracas foram as atuações nos empates sem gols com Flamengo e São Paulo e no 1 a 0 sobre o Vitória.