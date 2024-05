Na 2ª divisão, maior torcida tem jejum de 66 anos com rival perto da glória

Nesta temporada, correu risco de queda para a terceira divisão e até de extinção, mergulhado em dívidas próximas dos R$ 900 milhões e que em 2021 atingiram o que hoje seria R$ 1,2 bilhão.

Se o Bayer Leverkusen conquistou o título alemão de 2023/2024, o Schalke não ganha o campeonato da primeira divisão há 66 anos! Nem faz tanto tempo, em 2019, chegou às oitavas de final da Champions, sendo elminado pelo Manchester City.

Com cerca de 160 mil sócios, o clube sofreu, também, as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O conflito provocou o fim da parceria com o principal patrocinador, a Gazprom, gigante de energia controlado principalmente pelo Estado russo. Desastroso.

O belga Karel Geraerts, contratado em outubro, é o 11º técnico do Schalke em uma década. Em 12º lugar, cinco pontos acima da zona do rebaixamento e a três rodadas do final do campeonato, matematicamente o Schalke 04 ainda corre risco de queda.

Nos dez últimos jogos venceu três, perdeu dois, empatou cinco, 14 pontos em 30 disputados. No fim de semana vai observar os adversários e na terça-feira, enquanto o Dortmund jogará em Paris contra o PSG, visitará o lanterna e rebaixado Osnabrück.

A torcida segue ao lado do time e mais de 40 mil torcedores desejam ir ao jogo, como ocorre em todas as pelejas do Schalke fora da Veltins-Arena. Mas o Stadion an der Bremer Brücke comporta apenas pouco mais de 16 mil pessoas.