Tite precisa agir rápido, pois o velho filme já começa a ser reprisado

Enquanto Abel Ferreira trabalha no Palmeiras, o Flamengo teve oito treinadores. Sim, oito, Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Portaluppi, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite.

O alvo de críticas da vez precisa agir rápido, buscar soluções, mudar, eventualmente, o sistema de jogo, para que o time saia do atual marasmo. Os rubro-negros criam pouco e não têm soluções ofensivas.

As vaias e reações agressivas de torcedores ao final do 1 a 0 sobre o Amazonas dão o tom já conhecido. Vaias na vitória, vaias com bola rolando, olhares de ódio como se uma derrota tivesse ocorrido.