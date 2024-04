Jogos ruins com expectativa e raros chutes no alvo, a rotina do Brasileirão

O Fluminense, na acachapante derrota por 3 a 0 para o Corinthians, teve 69% de posse de bola. E apenas duas finalizações certas, mesmo com tamanho volume.

Times criando pouco, independentemente do estilo e da estratégia. Raras emoções em campo, empates sem gols, derrotas sem finalizar certo. É possível achar isso bom?

Mas é grande a tolerância com pelejas de tal nível. E estamos falando do mais caro elenco do continente e dos campeões da Libertadores, brasileiro e da Copa do Brasil!

Estatísticas: SofaScore

