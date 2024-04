Gabriel Barbosa já pode voltar a jogar pelo Flamengo. Que tenha maturidade!

O TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) concedeu efeito suspensivo a Gabriel Barbosa por decisão unânime. De fato a pena de dois anos era exagerada para quem fez os exames após toda a celeuma, de sangue inclusive, com resultado negativo.

Agora ele aguarda o julgamento do recurso, com grandes possibilidade de confirmação de tal decisão. Mas antes de uma vitória do jogador, a decisão deve ser vista como o fim de um imbróglio no qual ele se envolveu de maneira ansolutamente desnecessária.

O comportamento do atleta diante de um rotineiro exame no Centro de Treinamentos do clube foi incompatível com um profissional, de acordo com o relato dos agentes antidopagem que lá estiveram. E isso não pode ser ignorado no contexto, evidentemente.