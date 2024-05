Fluminense vira em noite de Marcelo

Ganso e Marquinhos vieram para o segundo tempo e Alexsander e Guga ficaram no vestiário.

Logo no começo do segundo tempo, Keno empatou ao pegar rebote de arremate de Marquinhos, e deu a sensação de que as coisas mudariam, mas, em seguida, uma bola mal afastada pela zaga tricolor sobrou para Serna fazer 2 a 1.

Marlon já estava em campo no lugar de Felipe Melo.

Também a festa peruana não durou, porque Marcelo não deixou ao completar bela jogada entre ele e Kennedy e entre ele e Cano e fazer um golaço.

Gols aos 47, 49 e 52 minutos.

Convenhamos, o ingresso estava pago, mas faltava a virada do campeão.