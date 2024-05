Citadini interpela o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians

Conforme amplamente divulgado, a informação da Diretoria (para os Conselheiros e para a mídia) é que não havia intermediários no negócio. Entretanto, o intermediário em questão, a Rede Social Media Design LTDA, representada pelo Sr. Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, não possui procuração do Corinthians, como afirmou a Diretoria, nem da "Vai de Bet", conforme anunciado pela empresa.

Sua intermediação seria meramente informal, e por ela, receberia 25,2 milhões de reais, em parcelas mensais de 700 mil reais. Por outro lado, o Sr. Alex, assumidamente são-paulino e tendo trabalhado na campanha de Carlos Miguel Aidar, para a qual produzia fake news, é pessoa do círculo do Sr. Sérgio Moura, diretor de marketing (licenciado) do Clube -este último também são-paulino e igualmente envolvido, no passado, na campanha de Aidar.

Custa crer que uma empresa, ao fazer um contrato de tal valor, não se preocupe em verificar a certificação do intermediário. O intermediário em questão não tinha documentação válida para efetuar este tipo de negócio (o de intermediação), tendo obtido essa alteração cadastral em sua empresa apenas três dias depois da emissão da nota fiscal do negócio.

É relevante descobrirmos como este jabuti subiu nessa gigante árvore, posto que ele está recebendo um expressivo valor financeiro que deveria ir para os cofres do Corinthians.

Espero que, durante a avaliação desse contrato, não seja esquecido, e nem subestimado, um intermediário plantado, que era funcionário na campanha do atual presidente do Clube.

Cordialmente,