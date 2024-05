Empresa de Alex Cassundé não tem Certidão Negativa de impostos federais

Alex Fernando André, o Alex Cassundé, foi indicado para fazer a campanha de Augusto Melo por Sérgio Moura, o diretor de marketing do Corinthians, agora licenciado do cargo.

É também quem recebeu a comissão pela intermediação do contrato de patrocínio com a Vai de Bet no valor de R$ 1,4 mi.

A empresa dele, Rede Social Media Design Ltda, em consulta à Receita Federal, recebeu a seguinte resposta: