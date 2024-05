Vasco ganha do Fortaleza nos pênaltis em belo jogo e segue na Copa

Mas não demorou muito e uma bola no braço de Marinho, aos 11, virou pênalti que Vegetti converteu aos 16.

Só que o time do Fortaleza é melhor que o do Vasco e terminou o primeiro tempo mais perto do segundo gol, com bola na trave mandada por Lucero.

E antes do quinto minuto do segundo tempo os cearenses já haviam perdido duas boas chances de gol, além de Marinho, aos 6, com lesão muscular, e trocado por Pikachu.

Aos 9, porém, em belíssima jogada de pé em pé iniciada e terminada por Lucero, o Fortaleza fez 2 a 1 em gol confirmado e desconformado e confirmado de novo pelo caótico VAR da CBF, com direito à caneta em Maicon.

Descansado como está é bonito ver o time de Juan Vojvoda.

Foi aí que o Vasco em contra-ataque perfeito, aos 20, empatou com Vegetti, em gol no qual a jogada passou por outros quatro cruzmaltinos.