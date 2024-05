O que Abel Ferreira ainda precisa explicar

Segundo o sempre bem informado PVC há tranquilidade nos lados de Abel Ferreira quanto ao processo que o Al Sadd move contra ele na Fifa.

Com o que desaparece uma pergunta: o treinador do Palmeiras, de fato, assinou pré-contrato com o milionário clube do Qatar.

PVC também informa que Abel informou o Palmeiras quando soube da existência do processo e que pagará a multa caso perca na Justiça.