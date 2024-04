A dura escolha de Cássio, o maior goleiro do Corinthians

Para goleiros, a idade é fator muito relativo, depende de cada um. O físico pode estar 100% e os reflexos já não terem a mesma prontidão.

Fato é que se alguém merece respeito no elenco do Corinthians este é Cássio, o maior goleiro da História do Corinthians em quase 124 anos.

Cabe a ele decidir a duríssima escolha.

Até para preservar sua imagem.

Cássio deve refletir se é hora de insistir ou de ter a generosidade de passar as luvas para Carlos Miguel.

Só não pode ser desrespeitado, apontado como culpado de coisa alguma, porque, no momento, é a maior vítima da destruição em curso no clube, assolado por gente da pior espécie.