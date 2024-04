A melhor notícia da semana vem do Palmeiras

Atenção, torcidas em geral: tem VAR também para vocês, a Biometria Facial (BF).

E, por meio dela, o Palmeiras identificou o cafajeste que cuspiu em Tite e dará conhecimento à Justiça com a entrega do vídeo do ato infame.

Se zagueiros desavisados são flagrados pelo VAR cometendo pênaltis estúpidos, como vimos nos últimos jogos com defensores do Flamengo e do Atlético Goianiense, torcedores também não passarão mais impunes quando cometerem violências.