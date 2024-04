Palmeiras identifica torcedor que cuspiu em Tite e entrega vídeos à polícia

O Palmeiras identificou o torcedor que cuspiu em Tite no Allianz Parque durante a partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no último domingo (21).

O que aconteceu

O clube identificou a pessoa que cuspiu no técnico por meio das câmeras de segurança do Allianz Parque e do sistema de biometria facial. O episódio aconteceu no intervalo da partida.

O Palmeiras fará boletim de ocorrência e entregará as imagens à polícia. O Alviverde entende se tratar de uma atitude inaceitável e incompatível com os valores da atual gestão, que tanto preza pelo respeito aos adversários.