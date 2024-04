O Fiel reza a São Jorge no dia dele

Nem queremos que nos livre de nossas dívidas, basta abençoar pessoas competentes para pagá-las.

O Corinthians é uma potência, pode ser o maior clube do Brasil por estar no maior e mais rico mercado do país.

Mas Deus quis que fosse explorado pelo que há de pior na cartolagem nacional.

Livrai-nos deste mal.

Amém.