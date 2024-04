Vence o Fluminense, um clássico, enfim

Primeiro, aos 10 minutos, Marcelo pôs a bola com as mãos na cabeça de Ganso e o Fluminense fez 1 a 0 no Vasco, no Maracanã miseravelmente vazio.

Depois, já no segundo tempo, aos 8, Samuel Xavier cruzou forte no peito de Martinelli que matou no peito com incrível facilidade e ampliou: 2 a 0.

O torcedor tricolor comemorava, enfim, a vitória depois de 13 clássicos cariocas malsucedidos.

Mas era cedo, ainda, porque dois minutos depois foi a vez do estreante volante Hugo Moura botar a bola como com as mãos na cabeça de Vegetti que, ao contrário de Ganso, é especialista no quesito: 1 a 2. E tinha clássico.