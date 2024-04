O que Gil revela sobre o Corinthians

Em tocante entrevista (AQUI) à repórter Gabriela Brino, o zagueiro Gil revelou que jogar no Santos recuperou sua alegria no futebol.

Depois de oito temporadas no Corinthians, 444 jogos, 435 como titular e 19 gols, o zagueiro foi dispensado no final do ano passado e aceitou o convite de Fábio Carille para enfrentar a barra de atuar, aos 36 anos, na Série B.

Havia sido fundamental para evitar o rebaixamento do Corinthians e tem sido espetacular na defesa do Santos, ao disputar todos os jogos pelo clube da Vila.