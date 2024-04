'Recuperei a alegria de jogar': Gil se declara ao Santos e repensa futuro

Em pouco tempo me senti em casa. O clube abriu as portas para a gente trabalhar e poder desfrutar do nosso melhor futebol. Em conversa com o Léo [ex-lateral e ídolo do Santos] eu disse: 'vocês recuperaram a minha alegria de jogar futebol'. Pô, você vai jogar um clássico contra o Corinthians e o Neymar está no estádio! Aí vai jogar contra o Palmeiras na final, o Neymar está no estádio... é uma coisa absurda. É muito importante. E o clube? Não precisa nem dizer a grandeza do clube, então é um desafio que eu aceitei e estou muito feliz

Gil, zagueiro do Santos

Hoje, Gil é pilar da zaga alvinegra e, mesmo com seus 36 anos, não desfalcou um jogo sequer na temporada. Titular em todas as partidas, fez 90 minutos em 15 jogos e foi substituído apenas em um, aos 43 do segundo tempo.

Um dos motivos para a alta performance do defensor é a musculação. Inspirado em LeBron James, lenda do basquete e que mantém desempenho fora da curva mesmo aos 39 anos, Gil crê que a atividade física muda carreiras e está aliada diretamente à longevidade no esporte.

"Tenho um negócio que vejo muito no LeBron. Também acompanho o Cristiano Ronaldo. Eles estão no topo porque treinam muito. Isso faz muita diferença. Vou te falar o grupo que eu treinava no Corinthians: Cássio ganhou tudo, Fábio Santos.... Os caras são impressionantes. Acompanhar [os passos] do LeBron e fez toda a diferença na minha carreira", contou.