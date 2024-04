Sem Copinha e sem Roberto Carlos

A Tristteza, nome correto para referir à Allegra que infelicita São Paulo com suas obras bregas e promessas não cumpridas, marcou mais um gol contra o Pacaembu e a população da cidade.

Depois de ter se comprometido a receber a final da Copinha e não estar pronto para tal, anunciou o show de Roberto Carlos para esta noite e também falhou, simplesmente por não oferecer segurança aos frequentadores.

Quem comanda a Tristteza tem todos os ingredientes que lembram empreendedores com Eike Batista, que fazem as pessoas acreditarem que espuma vira ouro, quebram a cara no final e deixam muita gente na mão, todos os adeptos do capitalismo sem risco e do socorro com a bolsa da viúva.