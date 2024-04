Triste noite do Trio de Ferro

O Trio de Ferro paulista se ferrou de verde e amarelo na noite da quarta-feira.

Começou pelo Palmeiras que, como mandante, perdeu para o Inter por 1 a 0 e teria perdido por mais, no primeiro tempo, se Borré estivesse com o pé e a cabeça certeiros, pois com o pé chutou um pênalti nas alturas e com a cabeça mandou para fora o que seria o segundo gol.

Continuou com o Corinthians que, este sim, literalmente, se ferrou de verde e amarelo, as cores da camisa do Juventude e do goleiraço Cássio.