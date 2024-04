Real Madrid e Bayern Munique farão nova decisão de gigantes

Aos 70 minutos, eram 13 escanteios contra nenhum do Real.

Dizer que o Real surpreendia, embora jamais houvesse vencido o City em casa, seria exagero, mas esperada mesmo era a vitória do Bayern Munique sobre o Arsenal, em Munique, com gol de Kimmich, no segundo tempo: 1 a 0. Eram quase favas contadas. Os ingleses pagavam pelo que o Bayer Leverkussen fez no Campeonato Alemão.

Aos 72, Guardiola trocou Grealish por Doku.

Mais uma vez Haaland parecia ter secado.

Mas, aos 76, na terceira jogada de Doku ele deixou Carvajal órfão, ao receber preciosa virada de jogo de Rodri, e cruzou rasteiro para Rudiger cortar nos pés de De Bruyne e o belga empatar.

Imediatamente Ancelotti pôs o feiticeiro Modric no lugar de Kroos.