Aqui se faz, aqui se paga: Justiça contra assédio sexual e arbitrariedades

A diretoria do Santos, que já havia confraternizado com Robinho, criou mais um problema para si mesma e foi obrigada a tirar o bode da sala.

Por outros motivos, também tardou, mas faz-se justiça agora no Brasil por meio do corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Felipe Salomão, que afastou a sucessora de Sérgio Moro, juíza Gabriela Hardt, de suas funções, assim como, entre outros, o juiz federal Thompson Flores, do TRF-4 que, à época da Operação Lava Jato, confirmou as sentenças arbitrárias de Moro.

Ambos serão julgados pelo pleno do CNJ nesta terça-feira, 16.

Porque aqui se faz, aqui se paga.

Flores, por sinal, é filho de ex-ministro do STF nomeado pelo ditador Costa e Silva. O fruto não cai longe da árvore?