Botafogo seguirá sem Libertadores

A menos que o Botafogo faça o inverso do que fez no Brasileirão, quando começou como leão e terminou como ratinho, seguirá sendo o único dos 12 clubes mais tradicionais do país virgem de Libertadores.Depois de perder em casa na estreia, perdeu também em Quito o segundo para a LDU como, aliás, era esperado.

Na estreia do treinador português Arthur Jorge, o Glorioso jogou bulhufas no primeiro tempo, um pouco melhor no segundo e acabou derrotado por 1 a 0, gol de Alzugaray, logo aos 4 minutos.

Além do mau futebol, a altitude da capital equatoriana (2850m) também pesou, principalmente da metade em diante do segundo tempo.