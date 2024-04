Uma terça-feira em homenagem à bola

O futebol e o basquete viveram noites de fábula num mesmo belo e formidável dia



É sabido que as frustrações são diretamente proporcionais às expectativas criadas em torno de alguns jogos especiais.

Ainda recentemente aconteceu no caso do esperado clássico entre Manchester City e Arsenal pela liderança da disputada Premier League, quando o 0 a 0 ficou muito aquém do imaginado.

A última terça-feira (9), ao contrário, cumpriu com o que prometeu e foi além -- e não só no futebol, como no basquete.

