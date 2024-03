Mais um Choque-Rei enrascado do começo ao fim

Para se ter uma ideia, a vantagem do Palmeiras sobre o Corinthians é de cinco jogos e sobre o Santos de nada menos que 41 jogos.

Antes do décimo minuto do Choque-Rei já eram oito as faltas, o que dá a medida das diferenças com o futebol jogado na Premier League: no Derby de Manchester hoje houve apenas três faltas nos 35 minutos iniciais.

O Palmeiras foi mais agressivo desde o início e fez Rafael trabalhar duas, três vezes, enquanto Weverton via o jogo, fustigado apenas uma vez nos primeiros 20 minutos, quando por pouco Luciano não fez 1 a 0 em contra-ataque.

Mas o São Paulo não é pedra no sapato à toa.

Aos 25 minutos, numa lambança alviverde em saída de bola, Richard Rios acabou desarmado por Pablo Maia, o Tricolor quase desperdiçou a chance com Lucas, mas Alisson bateu colocado e Weverton aceitou, na primeira finalização contra sua meta: 1 a 0.

Abel Ferreira há ter pensado: "O que esse rival tem que entra treinador, sai treinador, me dá tanto trabalho e dissabores?".