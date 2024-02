São Paulo aliviado mantém o Corinthians esperançoso

A má notícia ficava por conta do cartão amarelo de Calleri que o suspendia do Choque-Rei, no domingo, no Morumbi.

Aos 80, a boa notícia: de fora da área, belo gol de Luciano: 2 a 0.

E o James?

Fez um belíssimo lançamento para Luciano e quase marca o que seria lindo gol.

E, nos acréscimos, marcou o 3 a 0 depois de jogada sensacional de Luciano ao fazer fila e se livrar de quatro rivais, para James completar de cabeça, com o gol vazio.