Com preguiça, Palmeiras reassume a liderança

Uma estranhamente desperdiçada por Maceió, cuja perna parecida ter tremido diante de Weverton, a ponto de ele não conseguir tocar na bola rente ao seu pé.

A outra chance foi fruto de péssima saída do gol de Weverton que teve de fazer difícil defesa para se recuperar e não sofrer o gol.

Como a vida é dura para quem precisa correr atrás do prato de comida, o 0 a 0 honrava mais a Lusa que o Verdão.

Faltando duas rodadas para a fase de grupos acabar, o empate não dava ao Palmeiras a liderança geral do campeonato, porque com o mesmo número de pontos, mas com uma vitórias que o Santos.

Já a Portuguesa se mantinha em segundo lugar do grupo e se afastava um pouco mais do rebaixamento, com quatro times abaixo dela, dois (Ituano e Guarani) com dois pontos menos (6) e um com três (Santo André).

Sim, no Paulistinha é possível pensar em cair e se classificar ao mesmo tempo.