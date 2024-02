BTG Pactual quer comprar a dívida da WTorre com o Banco do Brasil

O BTG Pactual, parceiro da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, negocia a compra da dívida da W.Torre tomada para a construção do estádio do Palmeiras com o Banco do Brasil.



Em 2023, o Banco do Brasil tentou vender a mesma dívida para a Crefisa. Na época, a proposta foi recusada por Leila Pereira, dona da Crefisa e presidenta do Palmeiras.

O BTG pagaria um valor para o banco público e ficaria com o direito de receber os valores devidos pela WTorre.