Não.

Você sai para comemorar cada título?

Não.

E ainda assim, digo com a inexplicável confiança de estar do lado certo: SOU ATLETICANA. Todas as vezes que o Atlético entra em campo, quero que ele vença. E quando sei que venceu, um rastro de moléculas assanhadas atravessa meu coração. São rápidas, mas folionas. Para que serve aquela vitória? Não sei. Que título ela deixa mais perto? Não sei, mas adoro o risco luminoso no peito.

De onde vem esse gostar? Do coração de meu pai. É um caso de herança e saudade. Não é todo dia que a gente aprende sobre o amor incondicional. Ele era um senhor de muita idade, sempre o foi aos meus olhos, com seu agasalho puído, o radinho de pilha marrom e um cachecol no pescoço. Cumpria, há décadas, o ritual sagrado de atravessar a cidade duas vezes por semana para ocupar sua cadeira cativa no campo. Um apaixonado contido, palavras que parecem discordar uma da outra, mas que cabiam tão bem no meu pai. Se o jogo era do Galo, vibravam nele, discretas, as intensidades de amar, odiar, xingar e torcer. Tudo podia acontecer: menos deixar de ser atleticano. Fosse qual fosse a mágoa, perdoava ao primeiro drible. Fosse qual fosse a alegria, era imensa.

Coisa mais bonita esse afeto que não conhece a dúvida.