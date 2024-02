A anatomia de um cagão

Braga Neto sabe o que fala, influenciado pelo companheiro de chapa, que também o povo mandou de volta para as milícias e que ontem apareceu na avenida em pele de cordeiro.

Messias pediu arreglo, cagão que é. O gado mugiu em êxtase.

A fala do ex-capitão, expulso do Exército, precedida pela demagógica oração com lágrimas de crocodilo de sua consorte, beirou o escárnio.

O inelegível, e futuro presidiário, quer anistia.

Sabotou a vacina e quer ser perdoado, com centenas de milhares de mortos sobre as costas.

Enriqueceu com as rachadinhas e quer comiseração.