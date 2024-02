Time possível do Liverpool ganha a Copa impossível da Liga Inglesa

Mesmo assim os Reds foram ligeiramente superiores ao Chelsea, embora as grandes chances de gol tenham sido rigorosamente divididas no primeiro tempo, com duas para cada lado — uma bola na trave mandada pelo Liverpool, um gol anulado por milímetros do Chelsea, um milagre de cada goleiro.

Aos 60 minutos, porém, o capitão holandês Van Dijk meteu a cabeça na bola em cobrança de falta por Robertson e aproximou Jürgen Klopp do seu título no ano da despedida, mas o VAR também anulou por impedimento.

O time do Doutor Klopp seguiu um pouco melhor, mas tomou bola na trave, de calcanhar, aos 75.

Como dizia a dupla Paulo Andrade&Mário Marra, da ESPN e das melhores do Brasil, só por gostar de 0 a 0 que o clássico não tinha gols, porque era para estar 2 a 2. Dupla? Trio completado pelo talento do repórter João Castelo Branco.

E à medida que o tempo foi passando, o que restou do Liverpool começou a dar sinais de desgaste, Klopp teve de lançar seus garotos da base e o Chelsea passou a criar chances seguidas de gol.

A possibilidade de prorrogação era maldade cruel para os sobreviventes vermelhos, mas, inevitável, depois de 6 minutos de acréscimos.