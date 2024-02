Os efeitos de um Dérbi enlouquecedor

Olhemos em perspectiva.

No sábado, o São Paulo perdia em casa, virou nos minutos finais, não merecia a vitória sobre o Bragantino e passou a merecê-la pelas circunstâncias, mas, no derradeiro segundo, sofreu o empate que era justo, porém não era.

No domingo, em casa, o Palmeiras vencia por 2 a 0 com todos os méritos, não ganhava por 4 a 0 porque desperdiçou chances imperdíveis e acabou sofrendo o empate de um Corinthians sem goleiro, sem centroavante, com nove jogadores contra 11.