Com garra e Garro, Corinthians cala Barueri

No intervalo caberia a António Oliveira organizar o alvinegro para evitar uma goleada e ao conterrâneo dele Abel Ferreira pedir aos seus jogadores que não perdessem mais gols.

Claro, como se fosse fácil ser atendido.

Matheus França, o antigo Matheuzinho do Flamengo, veio para o segundo tempo no lugar de Fagner, com dores pelo encontrão com o forte Endrick.

Nem bem começaram os últimos 45 minutos e o Palmeiras deixou claras suas más intenções.

O Corinthians tinha de adotar a tática de contenção de danos. Inutilmente.

Aos 48, Marcos Rocha fez 2 a 0, mas em impedimento.