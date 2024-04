No México, Volpi disputa artilharia com estrelas e entra na mira de seleção

Os 13 gols fazem do catarinense o segundo goleiro com mais gols na história do campeonato mexicano, atrás apenas de Jorge Campos, que soma 34. Os números de Campos, no entanto, são inflados pelos gols marcados como atacante, posição em que atuava eventualmente. O colombiano René Higuita, outro mito da posição nos anos 1990, marcou duas vezes na liga nacional.

Tiago Volpi é o batedor oficial de pênaltis do Toluca Imagem: Jam Media/Getty Images

Na atual temporada, o desempenho de Volpi chama ainda mais a atenção: são cinco gols marcados em 13 partidas, o que faz dele o artilheiro do time no torneio. Os quatro líderes da tabela de artilharia começaram a rodada com sete gols — um deles é Salomon Rondon, ex-jogador de Everton e Newcastle, hoje no Pachuca.

Principal estrela da Liga, o francês André Pierre Gignac, do Tigres, marcou três vezes nas 13 rodadas iniciais; o meia Sergio Canales, ex-jogador do Real Madrid e hoje no Monterrey, está empatado com os cinco gols marcados de Volpi.

A precisão do goleiro nos pênaltis tem sido fundamental para o Toluca: o time venceu as cinco partidas em que o brasileiro fez gol, sendo três delas por diferença mínima. Invicto há sete jogos, o time comandado por Renato Paiva, ex-Bahia, ocupa o terceiro lugar no Clausura.

Neste domingo, às 20h (horário de Brasília), o Toluca recebe o Atlas, de Guadalajara, para tentar se manter na briga com os líderes América e Monterrey.