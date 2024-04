Pelo mundo: atacantes ajudam Barça e Real Madrid, e zagueiro anula Haaland

Em fase de reconstrução da carreira e da autoconfiança, Richarlison foi muito aplaudido pelo estádio. Ele também recebeu elogios de Dorival Júnior: nos bastidores, o técnico da seleção brasileira afirma que gostou muito do comportamento do Pombo nas atividades em Londres e Madrid.

Rodrigo Muniz: 8 gols em 8 jogos na melhor fase da carreira Imagem: HENRY NICHOLLS/AFP

Ex-Fla mantém boa fase no Fulham

O Fulham empatou por 3 a 3 com o Sheffield United, com dois gols nos minutos finais. O resultado teve a marca de dois primeiros, ambos com passagem pelo Flamengo: Andreas Pereira, outro que vinha de trabalhar com a seleção brasileira, deu assistência em cobrança de escanteio para o gol de João Palhinha.

Mas foi do atacante Rodrigo Muniz o grande gol do jogo — e da rodada da Premier League: aos 48min do segundo tempo, ele marcou de voleio, após cruzamento na área. Foi o oitavo gol de Muniz nos últimos oito jogos. O atacante já foi observado pela comissão técnica da seleção brasileira em treinamentos e está no radar para futuras convocações.

Beraldo, do PSG, recebe cartão vermelho em duelo com o Olympique Imagem: NICOLAS TUCAT / AFP

Beraldo é expulso pelo VAR

Zagueiro titular da seleção brasileira em Wembley e no Bernabéu, Lucas Beraldo teve um retorno complicado à Liga Francesa. Na vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marselha, o defensor do PSG foi expulso aos 40min do primeiro tempo, depois de uma falta em Aubameyang.