Franceses agem no vestiário do Real Madrid para 'limpar a barra' de Mbappé

Camavinga, o mais próximo aos brasileiros, já tranquilizou Vini Jr. e Rodrygo sobre os famosos rompantes de estrelismo de Mbappé. O volante tem comentado com os colegas que, no vestiário, Kylian é uma boa companhia.

Vini Jr, uma das principais estrelas do elenco merengue, já está convencido de que o francês será bem recebido. O entorno do camisa 7 afirma que ele está receptivo ao novo companheiro e que o vestiário do Real Madrid, hoje em dia, tem um ambiente acolhedor.

Mbappé e Rodrygo, em foto de 2023: francês quer se aproximar de futuros colegas Imagem: Reprodução/Instagram

Sentindo-se em casa

No Real Madrid, Mbappé encontrará algo que sempre exigiu no PSG: companheiros franceses ou que falem francês. Além do trio que joga com ele na seleção, o goleiro belga Thibaut Courtois é outro que fala o idioma.

Comenta-se nos bastidores, ainda, que a chegada do astro francês pode vir acompanhada de mais jogadores fluentes no idioma: o ala Alphonso Davies, da seleção do Canadá, é o nome no topo da lista.