Como Mbappé pode mudar o papel dos brasileiros na chegada ao Real Madrid

Em conversas privadas, o brasileiro costuma dizer que quer "jogar com os melhores". A tendência é que o brasileiro continue atuando aberto pela esquerda, com Mbappé fazendo a função de centroavante. A chegada do francês também deve tirar parte dos holofotes do camisa 7, o que é bem visto por pessoas que convivem com ele.

Rodrygo deve se manter como peça importante do elenco, pela versatilidade Imagem: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Rodrygo, o outro brasileiro já consolidado no ataque do Real Madrid, tem a seu favor a versatilidade. O ex-jogador do Santos já foi usado nas duas pontas, como atacante, falso 9 e meia nos jogos do clube e da seleção brasileira nesta temporada. Com a chegada de Mbappé, Rodrygo seria uma espécie de coringa de Ancelotti — tanto para começar jogando quanto para sair do banco.

O treinador italiano vê o brasileiro como peça fundamental e, apesar das crescentes especulações sobre uma venda, a ideia é mantê-lo no elenco. E a chegada de Mbappé não mudaria esse cenário. A partir de 2024-25, além de Vini Jr. e Rodrygo, Endrick também entrará na equação. Para o jovem atacante, a chegada de Mbappé também não deve mudar os planos. O UOL apurou que o Real Madrid tem intenção de usar o atacante de forma imediata, sem emprestá-lo ou enviá-lo ao time B (como aconteceu com Rodrygo e Vini Jr.).

A pessoas próximas, o jogador do Palmeiras tem mostrado tranquilidade quanto à posição que ocupará no elenco. Ele afirma que pretende ganhar a confiança do treinador Carlo Ancelotti e dos companheiros com um bom desempenho nos treinos. O espanhol Joselu, único centroavante do elenco atual do Real Madrid, não deve ter o contrato renovado, o que abriria mais chances para o prodígio brasileiro.

Elenco vasto

A ideia do Real Madrid é repetir na próxima temporada a fórmula que deu certo na última década: ter um elenco com múltiplas opções para poder disputar em alto nível tanto a Liga Espanhola quanto a Champions League. Na temporada atual, o clube foi surpreendido pela saída de Karim Benzema e ficou sem um centroavante de primeiro nível no elenco.