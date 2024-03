Nova estrela do Barcelona ajuda pai carpinteiro e quer estudar Economia

Cubarsí recebe atualmente cerca de 50 mil euros anuais (cerca de R$ 272 mil), um valor muito distante dos colegas. Ele não tem carro, nem uma casa própria e nunca teve um videogame — no alojamento de La Masia, joga com os colegas, mas não é dos mais habilidosos.

Base do Barcelona com Cubarsí (terceiro de pé, da esq. para a dir.) e Lamine Yamal (à sua frente, agachado) Imagem: Arquivo FC Barcelona

O UOL apurou que a prioridade da diretoria do Barcelona é assinar um novo contrato com o jovem. O valor seria parecido ao recebido pelas jovens estrelas do elenco, como Pedri, Gavi e Baldé: 9 milhões de euros anuais (R$ 49 milhões). Há um plano parecido para Lamine Yamal.

O jovem zagueiro não tem pressa. Quem conhece Cubarsí de perto diz que ele não se deslumbra com o novo momento da carreira e tenta manter os pés no chão. Quando visita a família, ele ajuda o pai, Robert, no trabalho de carpintaria. Os Cubarsí trabalham com madeira há quatro gerações, desde 1905.

A nova estrela do Barcelona, porém, pretende seguir outro caminho. E nem estamos falando do futebol: apesar do sucesso e um iminente contrato milionário, o zagueiro não quer abandonar os estudos.

Cubarsí está no penúltimo ano do ensino médio, e em junho de 2025 poderá se candidatar na Selectividad, a prova de acesso à universidade. Aos amigos, ele já afirmou que pretende cursar Economia.