Por que o Barcelona perdeu a chance de ter Mbappé após saída de Neymar

O jogo pode ser o último de Kylian Mbappé pelo clube francês na Liga dos Campeões. A derrota por 3 a 2 em casa deixou o time parisiense em situação difícil para avançar à fase semifinal.

Para Mbappé, pessoalmente, o jogo terá um clima único: ele pisará no Estádio Olímpico de Montjuic como se já fosse um jogador do Real Madrid

Na imprensa, na torcida e até entre os jogadores do clube catalão, o confronto com o astro francês tem uma motivação extra. Não se trata de enfrentar apenas um dos melhores jogadores do mundo; é, também, a primeira chance de encarar, em Barcelona, aquele que deve ser o maior inimigo dos próximos anos.

A casa provisória do Barcelona não costuma ser um caldeirão — o acesso mais complicado, a distância do campo, a capacidade reduzida e até a acústica jogam contra. Ainda assim, espera-se uma vaia poucas vezes vista quando o nome do camisa 7 do PSG for anunciado pelo sistema de som, antes mesmo de a bola rolar.

Uma história que poderia ser bem diferente, não fosse uma escolha do clube, naquele agosto de 2017.