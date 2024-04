Campeão no México, Jardine mira Super Mundial e entra no radar de seleção

A presença de Jardine na lista de candidatos à seleção mexicana não surpreende. O treinador campeão olímpico com a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio tem uma carreira sólida no futebol do país. Em dezembro de 2023, o brasileiro levou o América ao título do torneio Apertura do Campeonato Mexicano. Na temporada anterior, já tinha feito um trabalho elogiado no modesto Atlético San Luis.

A pessoas próximas, Jardine afirma que ainda não pensa na possibilidade de treinar a seleção, já que tem contrato com o América. O treinador já disse que pretende fazer história no clube da capital. O título de 2023 foi o primeiro do clube em cinco anos - o último havia sido no Apertura de 2018.

Super Mundial, a obsessão

Fazer história no América passaria, além dos títulos mexicanos, por conquistar uma vaga no Super Mundial de Clubes, que será realizado em 2025, nos Estados Unidos. O clube dirigido por Jardine está na briga por uma vaga no maior torneio interclubes da história.



Nesta quarta, às 23h15 (horário de Brasília), o América enfrenta o Pachuca, também do México, pelo jogo de ida das semifinais da Concacaf Champions League, torneio equivalente à Libertadores para clubes da América Central, América do Norte e Caribe. O vencedor do torneio se classificará para o "Super Mundial".



A pessoas próximas, Jardine já disse que a possibilidade de enfrentar os maiores clubes do mundo é uma das grandes motivações à frente do América atualmente.

Brasileiros no México

A relação dos treinadores brasileiros com o futebol mexicano é antiga. Foi no país que Muricy Ramalho começou a carreira no banco de reservas, comandando o Puebla, em 1993.