Como um jantar, uma promessa e uma foto mudaram os destinos de Barça e PSG

A "remontada" do Barcelona sobre o PSG foi a grande atuação de Neymar na Champions Imagem: Getty Images

Na manhã daquele dia 9 de março de 2017, as bancas de jornal de Barcelona amanheceram com manchetes épicas. "Vocês são lendas", estampava o diário Sport; "Heróis" foi a palavra escolhida pelo Mundo Deportivo; o Marca usou "Apoteótico"; o AS preferiu falar dos erros de arbitragem.

Todos eles tinham em comum fotos de um grupo específico de jogadores — Suárez, Piqué, Messi e Sergi Roberto — abraçando-se. Nas redes sociais, a imagem que se tornou o ícone daquele jogo histórico foi feita pelo fotógrafo mexicano Santiago Garcés, que trabalhava para o Barcelona: Messi, com o punho direito erguido, no meio da torcida. Foi a foto mais vista e compartilhada da história do clube nas redes até então.

Neymar, o melhor em campo e artífice do resultado que merecia todos os adjetivos da imprensa, não estava em nenhuma capa. No entorno do jogador, a escolha editorial dos jornais e do próprio clube, caiu muito mal. A avaliação foi que, mesmo quando o brasileiro era o protagonista, ele não recebia o reconhecimento.

A conclusão foi simples: seria impossível ser o melhor do mundo, obsessão do jogador e de seu pai, estando no mesmo clube de Lionel Messi. A promessa de Al-Khelaifi e a foto de Santiago Garcés juntaram dois pontos: o presidente do PSG querendo destruir o Barcelona e um dos principais jogadores do Barcelona insatisfeito com sua posição no clube.

Verratti tentou sair do PSG para o Barcelona, mas ficou preso pelos contratos Imagem: Reprodução/Instagram/psg

O Qatar e a prisão de ouro

Antes de avançar na história que acabou com a saída de Neymar, é preciso entender o contexto para além do futebol. A rixa entre Barcelona e PSG vinha de antes daquele 6 a 1.