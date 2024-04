Ouro no Rio-2016, lateral freia interesse do Flamengo e sonha com seleção

"Passaram-se oito anos e eu nunca fui chamado, nem para uma pré-lista. Mas isso não me desmotivou. Pelo contrário, me deu motivação. Eu vim pra Rússia, venho sendo campeão, jogando bem, sendo melhor defensor do campeonato. Eu trabalho firme e forte para um dia voltar. Conto com essa oportunidade, sei que tenho potencial para estar lá", diz o lateral.

Douglas Santos contra o alemão Julian Brandt, na final olímpica Imagem: Luis Acosta/AFP

Posição aberta

A lateral esquerda é uma posição que ainda procura por um dono na seleção brasileira. Os primeiros convocados de Dorival Júnior foram Wendell, do Porto, e Ayrton Lucas, do Flamengo.

Desde a Copa do Mundo do Qatar, foram chamados também Alex Telles (que estava no Mundial), Renan Lodi, Caio Henrique, Guilherme Arana e Carlos Augusto. Nenhum deles conseguiu ter uma atuação que fechasse o debate sobre o titular no setor.

Carreira na Europa

Quando conquistou a medalha de ouro, Douglas era jogador do Atlético-MG. Dias depois do título olímpico, ele foi negociado com o Hamburgo. No tradicional clube alemão, passou três temporadas, sendo duas na Bundesliga e uma na segunda divisão.