No Bernabéu, Guardiola virou lenda, começou guerra e levou maior virada

O dia em que o treinador inventou Lionel Messi como falso 9 e goleou o Real Madrid na casa do adversário, por 6 a 2. Por incrível que pareça, até aquela partida, Guardiola ainda tinha seus detratores na torcida e na imprensa de Barcelona.

Após aquele jogo, ele conquistou a confiança e caminhou para conquistar todos os títulos da temporada 2008-09 e tornar-se uma lenda no clube. A posição de Messi significou uma revolução no futebol mundial — que o próprio Guardiola voltou a usar no Manchester City, antes da chegada de Erling Haaland.

Pep Guardiola e José Mourinho se cumprimentam antes do clássico de Manchester Imagem: Reuters / Darren Staples

Qual é a câmera do senhor José?

Foi no Bernabéu, também, que Guardiola colocou fogo em uma das maiores guerras do futebol moderno: seu duelo contra José Mourinho, então treinador do Real Madrid. Outra data histórica para o futebol espanhol: 26 de abril de 2011.

Na entrevista da véspera do jogo de ida das semifinais da Champions League, o treinador catalão explodiu. Logo de cara, começou dizendo: "Como o senhor Mourinho me chamou de Pep, vou chamá-lo de José. Qual é a câmera do senhor José?"