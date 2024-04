Pelo mundo: goleiros voltam, Vitor Roque perde chance e lateral é campeão

A rodada das principais ligas nacionais do mundo no fim de semana teve intensa participação de jogadores brasileiros. Apesar das ausências de três titulares do ataque da seleção — Vini Jr, Rodrygo e Raphinha foram poupados para a Champions League —, os atletas do país brilharam com defesas, gols, assistências e até com um título histórico. No Barcelona, Vitor Roque teve a chance de ser titular com a ausência de Lewandowski, mas foi pouco acionado.

Ederson e Alisson voltam após lesões

Dois principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos, Ederson e Alisson voltaram a campo no fim de semana que bagunçou a classificação do Campeonato Inglês; os dois estavam machucados e ficaram fora dos amistosos da seleção contra Inglaterra e Espanha.

No sábado, o goleiro do Manchester City jogou pela primeira vez desde 10 de março, na goleada por 5 a 1 sobre o Luton Town. Alisson, por sua vez, retornou ao gol do Liverpool após 70 dias e viu o clube ser surpreendido em casa pelo Crystal Palace, que venceu por 1 a 0.