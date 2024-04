Decadência? Brasileiros decidiram todos os jogos das quartas da Champions

A melhor partida de Raphinha no Barcelona pode marcar uma nova era para o brasileiro no clube. Em Paris, ele encontrou o amigo Ronaldinho Gaúcho antes da partida. Talvez inspirado pelo ex-camisa 10 do Barça, ele mostrou oportunismo no primeiro gol e muita qualidade técnica no segundo.

Quando saiu do campo, substituído aos 30 do segundo tempo, foi aplaudido pelos torcedores catalães que estavam no estádio. Vitor Roque, outro brasileiro do Barcelona, não foi usado pelo técnico Xavi.

Samuel Lino, do Atlético de Madri, marcou o primeiro contra o Dortmund Imagem: Guillermo Martinez/Getty

Lino marca na vitória do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, segurou o ímpeto dos alemães no final do jogo e leva um bom resultado para a partida de volta, na Alemanha. O resultado também teve participação brasileira: o ala Samuel Lino marcou o segundo gol da equipe espanhola.

O gol foi o terceiro de Lino nesta edição da Champions League. Com mais três assistências, ele é o jogador de defesa com mais participações em gol no torneio nesta temporada.