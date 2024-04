Ex-Corinthians e Palmeiras pode ser próximo brasileiro a defender Portugal

O atacante João Costa, de 19 anos, pode ser o próximo jogador nascido no Brasil a defender a seleção adulta de Portugal. Com passagens pela base de Corinthians e Palmeiras — onde chegou a jogar com Endrick —, ele atualmente faz parte do elenco da Roma.

Costa atua como ponta, principalmente pela direita, e chegou à equipe da capital italiana na temporada 2021-22. Por lá, passou pelas equipes sub-17, sub-18 e sub-19, e desde o mês passado passou a integrar de forma contínua o elenco profissional.

As chances no time de cima começaram ainda pelas mãos de José Mourinho, a quem Costa costuma definir como fundamental para seu crescimento. As oportunidades continuaram com a saída de Mourinho e a chegada de Danielle de Rossi. Até agora, o brasileiro disputou duas partidas da Europa League e uma do Campeonato Italiano.