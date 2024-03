Messi, Shakira e CR7: casos como o de Ancelotti acabam em multa, não prisão

A lista de famosos que viveram uma situação parecida com a de Ancelotti é grande e vai além do esporte.

O caso mais notório de todos eles é o da cantora Shakira. Em 20 de novembro do ano passado, a colombiana admitiu que sonegou 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) em impostos entre 2012 e 2014.

Com a confissão, a popstar também fez um acordo com a Justiça e pagou uma multa de 7,25 milhões de euros (R$ 34 milhões), 50% do valor sonegado. Assim, evitou cumprir uma pena de 3 anos de prisão.

Messi e Cristiano Ronaldo também foram condenados na Espanha Imagem: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images

No mundo do futebol, as duas maiores estrelas deste século também viveram situação parecida: Messi e Cristiano Ronaldo, ídolos de Barcelona e Real Madrid, neste caso jogaram no mesmo time — o dos processados pelo fisco espanhol.

Em de maio de 2017, o argentino foi condenado pelo Tribunal Supremo (a última instância da Espanha) a 21 meses de prisão por fraude fiscal de 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) nas declarações de Imposto de Renda entre 2007 e 2009. O jogador pagou uma multa de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) e também escapou da prisão.