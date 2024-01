Richarlison, do Tottenham, em jogo contra o Manchester United pelo Inglês Imagem: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Richarlison faz sexto gol em seis jogos



Seis gols nos últimos seis jogos. Richarlison continua em boa fase, e no domingo ajudou o Tottenham a conquistar um ponto diante do Manchester United, com um empate por 2 a 2 em Old Trafford.



O brasileiro marcou o primeiro gol da equipe londrina, e jogou os 90 minutos. Timo Werner, seu novo companheiro de ataque, jogou aberto pela esquerda e marcou o segundo gol do Tottenham. Outro brasileiro do Spurs, o lateral Emerson Royal entrou em campo aos 44min da segunda etapa.



Casemiro, que não joga desde novembro, voltou a ficar disponível no banco de reservas, mas não entrou em campo.

Bruno Guimarães e Lewis Miley tentam desarmar Phil Foden Imagem: Stu Forster/Getty Images

De Bruyne estraga festa de Bruno Guimarães



O Newcastle vencia o Manchester City com grande atuação de Bruno Guimarães. Até que, aos 24 minutos da segunda etapa, quando o placar mostrava 2 a 1 para o time de Eddie Howe, Kevin de Bruyne entrou em campo. O belga fez um gol, deu uma assistência para Oscar Bobb, e comandou a virada do City.



Apesar do placar, a partida de Bruno Guimarães mereceu elogios. O brasileiro deu uma assistência de primeira para Alexander Isak marcar o primeiro gol do Newcastle, e evitou um gol do City praticamente em cima da linha, ganhando uma disputa contra Rodri. Teria sido um sábado perfeito para o meio-campista da seleção brasileira. Mas De Bruyne tinha outros planos.



Outro brasileiro no duelo, Ederson levou um susto: o goleiro do Manchester City deixou o campo aos 8 minutos, depois de sofrer um corte na perna, em contato com o lateral-direito Kyle Walker. Após a partida, o City afirmou que não houve lesão grave.

André Ramalho comemora com De Jong na 17ª vitória do PSV Imagem: PSV/Divulgação

Zagueiro dá assistência em recorde do PSV



O PSV terminou o primeiro turno do Campeonato Holandês no sábado. Ao vencer o Excelsior por 3 a 1, o clube de Eindhoven chegou à 17ª vitória em 17 jogos. A campanha perfeita iguala o feito conseguido na temporada 1987/88, quando os holandeses conquistaram também a Copa dos Campeões da Europa, torneio que daria origem à Champions League.



A campanha imbatível do PSV tem sotaque brasileiro: o zagueiro André Ramalho participou das 17 rodadas, 14 delas como titular. No sábado, ele deu a assistência para Luuk de Jong marcar seu terceiro gol na partida.



Três atacantes se enfrentam na Copa da Ásia



A Copa da Ásia começou na sexta-feira (12) e teve um encontro inusitado no domingo, na vitória dos Emirados Árabes por 3 a 1 sobre Hong Kong, pelo Grupo C da competição: três atacantes brasileiros estavam em campo.



O sistema ofensivo emiradense tinha Caio, ex-Botafogo, e Fabio Lima, ex-Vasco. Já a seleção de Hong Kong contava com Everton Camargo, artilheiro da liga nacional do país na última temporada.



No primeiro duelo, os brasileiros passaram em branco. As duas seleções ainda têm pelo menos mais dois jogos pela fase de grupos da competição.



Felipe Anderson marca, e Lazio vence a quarta



A Lazio é a equipe que mais pontos somou nas últimas quatro rodadas da Liga Italiana: são 12 pontos e quatro vitórias, com 100% de aproveitamento. No domingo, a vitória por 1 a 0 sobre o Lecce veio com gol de Felipe Anderson.



O ponta brasileiro aproveitou passe de Luis Alberto dentro da área e bateu forte para marcar seu segundo gol da temporada - ele também soma 7 assistências. Com o resultado, a Lazio subiu para o quinto lugar da Série A, com 33 pontos.



Marcos Leonardo marca na estreia pelo Benfica



O ex-santista Marcos Leonardo marcou logo na estreia pelo Benfica. Depois de começar no banco de reservas, o atacante entrou em campo aos 18min da segunda etapa. Aos 35min, ele tocou de cabeça após cruzamento do norueguês Fredrik Aursnes pela direita.



O gol de Marcos Leonardo foi o terceiro do Benfica na vitória por 4 a 1 sobre o Rio Ave. Com o resultado, o time comandado por Roger Schmidt chegou a 42 pontos e é o vice-líder da Liga Portuguesa, com um a menos que o Sporting, após 17 rodadas disputadas.